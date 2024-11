Nadal: A filmbe illő búcsúk az amerikai filmek sajátjai

A búcsúkat gyakran kíséri szomorúság és nosztalgia. Rafael Nadal esetében azonban, aki ezen a héten a Davis-kupa döntőjében vesz részt, próbálja távol tartani magát az érzelmektől, amelyek a profi teniszkarrierjének utolsó napjait övezik.

Annak ellenére, hogy teljes békében van a helyzetével. Nadal vonakodik arról beszélni, hogy milyen lenne az álomszerű búcsúja.

„Nincs ideális búcsú” – jegyezte meg gyorsan Nadal a spanyol válogatott sajtótájékoztatóján Malagában, a keddi Hollandia elleni negyeddöntő előtt. „A filmbe illő finálék az amerikai filmek sajátjai, és én már rég rájöttem, hogy nekem nem lesz ilyen, szóval ez nem olyasmi, ami miatt aggódnék.”

A 22-szeres Grand Slam-bajnok szeretné csökkenteni búcsújának jelentőségét, és normalizálni azt az elkerülhetetlen folyamatot, amin minden sportolónak keresztül kell mennie. „A lehető legjobban kezelem, ugyanazzal a természetességgel, amivel minden jót és rosszat megpróbáltam megközelíteni, túlzások nélkül.”

Miközben a kérdések szinte kizárólag a pillanat emberére irányultak, Nadal csapattársai – Carlos Alcaraz, David Ferrer, Roberto Bautista Agut, Marcel Granollers és Pedro Martinez – időnként kifejezték csodálatukat Nadal pályafutása iránt. Szavaikkal akár az egész sportvilág és minden teniszrajongó érzéseit megfogalmazhatták volna.

„Természetesen ez egy életszakasz lezárása számomra. Sok évet megosztottam sokukkal [a csapattársakkal], másokkal kevesebbet. De ugyanazt érzem, mint amikor látok egy sportolót, akit minden héten megszoktam a televízióban. Végül is az életünk részeivé válnak” – magyarázta Nadal.

„Megértem, hogy sok ember számára, aki mindig is engem nézett játszani, ez egy korszak végét jelenti, és soha többé nem látnak majd profi mérkőzéseken játszani” – folytatta a 92-szeres ATP Tour-győztes. „Ez az élet természetes része, ami mindenkivel megtörténik, és most rajtam a sor. Ez normális.”

A korábbi világelső, legalább, úgy tud búcsút inteni, ahogyan egy évvel ezelőtt szerette volna: a versenyben. „Nem érdemlem meg, hogy így fejezzem be a pályafutásomat, egy sajtótájékoztatón” – mondta 2023 májusában, amikor bejelentette, hogy ez lesz az utolsó szezonja profi sportolóként.

„A végén az történt, amit akkor mondtam; hogy valószínűleg ez lesz az utolsó évem, és ez így is van” – idézte fel a Rafa Nadal Akadémián egy évvel korábban elhangzott szavait. „De lehetőséget akartam adni magamnak, mert mindig biztos akarok lenni abban, amit csinálok. Nem akarom, hogy bennem maradjon a kérdés: ‘mi lett volna, ha nem próbáltam volna meg [ezt vagy azt]…’”

Nadal and Alcaraz practising together today, before tomorrow’s Davis Cup Finals action 💪 pic.twitter.com/vc7kF7dDAP

„Tudom, hogy mindent megtettem, amit lehetett, és eljött az én időm. Ezt el kell fogadni, minden dráma nélkül, hogy a személyes elégedettséggel távozhassak, hogy mindig az adott helyzethez mérten beleadtam a szükséges erőfeszítést” – tette hozzá. „Ahogy sokszor tettem már, és ez jól működött számomra, most elérkezett egy olyan pont, ahol az életkorom, a sok évnyi játék és a soktényezős sérülés miatt el kell búcsúznom.”

Azonban addig a „viszlátig” még legalább egy fejezet hátravan, kedden a Davis-kupa döntőjének negyeddöntőjében. „Azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk. Nem engedhetjük, hogy bármi is elterelje a figyelmünket arról, amiért itt vagyunk: hogy megpróbáljuk a lehető legjobb eredményt elérni.”

„It doesn’t make sense to keep going knowing I don’t have the chance to be competitive” 💔

Rafael Nadal explains decision to retire after Davis Cup 🏆🇪🇸pic.twitter.com/jRlw3ugDAR

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 18, 2024