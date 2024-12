Naby Keita a Ferencvárosba igazol

Mindezt az átigazolási hírekben naprakész Fabrizio Romano posztolta a twitter oldalán hétfő este.

A magyar bajnok még nem hozta nyilvánosságra az ügyletet, azonban Romano szerint az már megköttetett.

Eszerint a korábbi híreket megerősítve egy évre kölcsönszerződéssel érkezik a Werder Bremen-től a Ferencvároshoz, vételi opcióval.

Vagyis, ha beválik és sikerül megegyezni, akkor az FTC meg is veheti a játékost.

Annak ellenére, hogy április óta nem játszott tétmeccset Keita remek üzlet, hiszen Bajnokok Ligája-győztes és angol bajnok játékost szerezhet meg vele az FTC.

A hírek szerint az orvosi vizsgálaton mindent rendben találtak, így már csak a bejelentés és az aláírás van hátra.

🚨🇭🇺 Naby Keita to Ferencvaros, here we go! Deal sealed for former Liverpool midfielder joining Hungarian side from Werder Bremen.

One year loan with buy option included, medical completed. pic.twitter.com/J8mZitydHj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2024