Műtét várhat a Barcelona játékosára, ha nem javul a sérülése

A katalán együttes bár sorra kapja vissza korábban elveszített labdarúgóit, Eric Garcia sérülése a vártnál lassabban gyógyul.

A spanyol bekknek az előzetes jelentések alapján a múlt héten kellett volna visszatérnie, ám a legfrissebb sajtóhírek szerint csak a válogatott szünet után lehet újra bevethető.

A legfontosabb Garcia esetében most a pihenés és gyógyulás lenne, de szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy műtéti beavatkozásra lesz szükség.

A 24 éves játékos a szezonban már több meccset kihagyott sérülés vagy eltiltás miatt és amennyiben nem javul a helyzete, el kell gondolkoznia azon, kés alá fekszik-e.

A Barcánál Ronald Araujo és Andreas Christensen felépülését is várják, így Eric Garcia helyzete tovább romolhat a belső védő posztján, már ami a remélt játékidőt illeti. Idén többször előfordult, hogy a középpályán vetette be Hansi Flick, azonban létszámban ott is egyre inkább megvannak a katalánok, hiszen Gavi, Frenkie de Jong és Fermin López is bevethető.

Garcia utoljára október 6-án, az Alavés ellen 3-0-ra megnyert bajnokin játszott, 85 perc alatt egy gólpasszal vetette észre magát.