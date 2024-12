Murray várhatóan kihagyja Djokovic első 2025-ös versenyét

Jelentések szerint Andy Murray, Novak Djokovic új edzője, nem vesz részt a szerb első versenyén a 2025-ös szezonban, a Brisbane International-on.

Djokovic, aki már 37 éves, tudatosan kevesebb ATP-versenyen szerepel, és inkább a négy Grand Slam-tornát és Szerbia képviseletét helyezi előtérbe.

A 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb hivatalosan is benevezett a Brisbane International-ra, ahol olyan sztárok is szerepelnek, mint Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov és Holger Rune.

Bár minden szezon fontos Djokovic számára, a teniszlegenda úgy érezheti, hogy 2025-ben bizonyítania kell, miután 2024-ben először nem nyert Grand Slamet 2017 óta.

Azonban olimpiai aranyérmet szerzett, amely az ő fő célja volt 2024-re. Így most már minden jelentős teniszes elismerést megnyert, ami felveti a kérdést, hogy mennyire tudja fenntartani a motivációját, akár a pályán, akár azon kívül.

Djokovic Murray-t edzőként választotta, ami üzenetet küldött a riválisainak és a teniszvilágnak. Murray volt Djokovic egyik legnagyobb riválisa, és hét Grand Slam-döntőt vívott ellene. Murray soha nem volt edző, és csak az idei olimpián vonult vissza, de Djokovic úgy gondolja, hogy a kétszeres Wimbledon-győztes tökéletes választás, mert képes azonosulni Djokovic tapasztalataival a legnagyobb színpadokon.

Murray-t legalább az Australian Open végéig szerződtették, és nem tudni, hogy továbbra is a szerb csapat tagja marad-e. A tavalyi olimpiai aranyérmes lelkesedése a partnerség iránt arra utalhat, hogy hosszú távon is együtt dolgozhatnak.

A rajongóknak valószínűleg az Australian Open-ig kell várniuk, hogy lássák Murray-t a szerb csapatában.

Bár a hír még nem megerősített, nem lenne nagy meglepetés, ha igaz. Murray-t elsősorban azért szerződtették, hogy segítsen Djokovic-nak a legfontosabb szakaszokban, nem pedig a technikai vagy fizikai felkészülésében.

Ezért Murray valószínűleg a négy Grand Slam-re és a választott Masters 1000-es tornákra összpontosít. Djokovic a Brisbane-i ATP 250-es tornát használja fel az Australian Open előkészületeire.

Carlos Alcaraz is edzőváltáson esett át a 2025-ös szezon előtt. Djokovic és Alcaraz lépései, akik az Australian Open két esélyesei, további izgalmat csempésznek a szezonnyitó Grand Slam-be.

