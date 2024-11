Muhammad Ali unokája egyetlen feltétellel vállalná a Jake Paul elleni meccset

Nico Ali Walsh meggondolta magát, és amennyiben maga Mike Tyson kéri meg rá, elfogadja a YouTuberből lett bokszoló ajánlatát.

A 27 éves Paul korábban Muhammad Ali unokájával szeretett volna megmérkőzni, ám ő ezt nem tartotta erkölcsileg helyénvalónak, így visszautasította a busás, nagyjából hárommillió dolláros ajánlatot

„Ez annyi pénz lett volna, amennyit még sohasem láttam, de erkölcsileg könnyű döntés volt. Itt az a kérdés, az ember mennyiért lenne hajlandó eladni a büszkeségét. Én egy Ali vagyok, nem hiszem, hogy olyanokkal kéne sárba tipornom a családom nevét, mint Jake Paul” – mondta még nyáron Nico Ali Walsh.

Jake Paul közép-európai idő szerint szombat hajnalban egyhangú pontozással diadalmaskodott a közel húsz év után visszatérő Mike Tyson fölött. Az év legnagyobb sporteseményeként beharangozott gálát a rajongók és a sport fanatikusainak tízmilliói várták ám csalódást keltő harcot hozott.

„Jake Paul a sportág szégyene. Ha a nagyapám még élne, már rég kihívta volna. Semmi szégyenérzet nem szorult belé…Szeretlek Mike” – írta a 24 éves ökölvívó.

Jake Paul is an embarrassment to this sport. If my grandfather was still around, he’d call him out. Absolutely no shame… Love you Mike🙏🏼

— Nico Ali Walsh (@nicoaliwalsh) November 16, 2024