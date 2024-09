Mudryk veszélyes belépője után „macarénázni” kezdett a cseh játékos

Hirtelen nem tudta, hova kapjon.

Csehország egy kiélezett mérkőzésen 3-2-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája 2. fordulójában Prágában. Az összecsapás számos érdekes pillanatot tartogatott, mégis egy különösen kemény ütközés ragadta meg leginkább a szurkolók figyelmét. A második félidőben Mykhailo Mudryk megrúgta Tomas Chory csípőjét, a cseh játékos pedig teátrális mozdulatok közepette földre rogyott.

“Za co se mám chytit, za co se mám chytit? 🤯 To vlastně nebylo do hlavy.” #chorý #Chorý pic.twitter.com/JBLlBxAv5m

— Martin Tomáš (@martin__tomas) September 10, 2024