Mr. Bean komikus jelenetével ünnepelte visszatérését a BL-be a prágai csapat

A Sparta Praha 4-0-s összesítéssel ejtette ki kedd este a Malmöt a Bajnokok Ligája rájátszásában. A cseh csapat ezzel 19 év után szerepelhet ismét a legrangosabb európai kupasorozatban. Nagy volt az öröm, ezt mi sem mutatta jobban, hogy milyen videóval ünnepelte BL-visszatérését a Sparta Praha. Íme az újragondolt jelenet a kultikus Mr. Bean-filmből.

Sparta Prague returned to the Champions League for the first time in 19 years and this was their social media post… 😂 pic.twitter.com/htfrVTEO3y

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 28, 2024