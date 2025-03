Mourinho látványosan „elaludt” a sajtótájékoztatón

A Fenebachce csütörtökön kikapott az Európa-ligában a Rangerstől hazai pályán. Azonban José Mourinho ismét tett róla, hogy a találkozó után is róla beszéljenek.

A találkozót 3-1-re veszítette el Isztambulban Jose Mourinho-csapata. De nemcsak a vereség, hanem a meccs utáni sajtótájékoztató is emlékezetesre sikerült.

A meccs után ugyanis a portugál tréner ismét a kritikák kereszttüzébe került, még a saját szurkolói részéről is.

José Mourinho pretended to fall asleep after this journalist took too long to ask him a question 🥱🤣

📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/1nsy3N4nJV

— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 6, 2025