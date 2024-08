Montella köszönetet mondott Mourinhónak

A török válogatott szövetségi kapitánya Vincenzo Montella meglátogatta a Fenerbahcét és José Mourinhót. Majd utána lelkes posztban köszönte meg az AS Roma volt vezetőedzőjének a „kellemes beszélgetést”.

Montella és Mourinho karrierjében eddig a közös pont az AS Roma volt, azonban mostantól már a török futballért „dolgoznak együtt.” Előbbi a válogatott irányítójaként, utóbbi a Fenerbahce trénereként. Ezért is találkoztak, mivel Törökország előtt Nemzetek Ligája meccsek állnak, amiben a Fener játékosainak is kulcsszerepe lehet.

Az olasz edző így meglátogatta a portugált, majd a hivatalos Instagram-fiókján megosztott néhány képet a „nagy találkozásról” és megköszönte kollégájának a szívélyes fogadtatást.

„Az UEFA Nemzetek Ligájában közelgő mérkőzéseink előtt találkoztam a Fenerbahçe edzőjével, José Mourinhóval és a válogatott játékosainkkal. Szeretném megköszönni Josénak a meleg fogadtatást és a kellemes beszélgetést.” – írta Montella.

Nem titok, hogy Montella és Mourinho kiváló viszonyban vannak. Gyakran folytatnak eszmecseréket, sőt egyszer még Mourinho kinevezése előtt együtt néztek meg a helyszínen egy Fulham meccset.