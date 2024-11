Modric megható gesztusa – Aranylabdájával bátorította súlyos sérülést szenvedő honfitársát

Ivan Šćepina, a horvát NK Kurilovec 18 éves játékosa hónapokkal ezelőtt szenvedett súlyos fejsérülést, melyből azóta lábadozik.

Luka Modric ahogyan meghallotta a hírt, rögtön azon gondolkozott, mivel tudná segíteni a fiatal labdarúgót. A Real Madrid középpályása a támogató üzenetek mellett rövid időre kölcsönadta 2018-ban nyert Aranylabdáját.

🤍 Luka Modrić sent his Ballon D’Or to the young Croatian player Ivan Šćepina who suffered a very serious injury to his head months ago.

Modrić sent Ivan his Ballon d’Or so that he could take a photo with it, and to motivate him in his fight for recovery. Luka also gave him a… pic.twitter.com/KfPZbrSAlj

