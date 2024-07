Az MLSZ elnöke szerint Szoboszlai sérülés miatt került be az Eb legrosszabb csapatába

Csányi Sándor kommentálta a Marca korábban kiadott "Az Európa-bajnokság csalódást keltő játékosainak csapatát".

Cristiano Ronaldóval és Romelu Lukakuval ritkán egy „csapatban” a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominiket. Korábban az EA FC nevű videójátékban fordult elő hasonló, hogy a Liverpool középpályása nagy nevekkel került egy összeállításba. Most azonban egy olyan együttesben kapott helyet, amit szíve szerint biztosan kihagyott volna.

A spanyol Marca ugyanis már elkészítette az Európa-bajnokságon csalódást keltő játékosok kezdő tizenegyét, amibe Szoboszlai is bekerült. A 23 esztendős középpályástól sokan sokat vártak, s a számok azért igazolták a klasszisát, azonban talán túl nagy volt felé az elvárást. Ez pedig egyfajta alulteljesítést eredményezett a szakértők szemében.

A Liverpool Echonak az MLSZ elnöke, Csányi Sándor kommentálta az „esetet”.

„Az ilyen típusú összeállításokat nem tartom mérvadónak. Sajnos nem az a hír járja róla, hogy több fontos mutatóban is jó eredményeket ért el, néhányban pedig az Eb összes játékosa között az első tízben végzett. Nyilván ő sem büszke erre, nekem is rosszul esik őt ott látni. Azonban ő volt az Európa-bajnokság legfiatalabb csapatkapitánya, bátorítanunk kell őt, ha nehéz idők is vannak körülötte” – nyilatkozta a Magyar Labdarúgó Szövetség első embere és az UEFA alelnöke.

Nem volt csúcsformában az Eb-n. A szezon közben összeszedett sérülések miatt és után nem volt 100%-os és sokáig kisebb gondokkal bajlódott”

Szoboszlai Dominik közben a héten már megérkezett klubcsapatához, a Liverpoolhoz, ahol szívélyes fogadtatásban részesítették a csapattársak.