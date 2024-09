Miután nem talált magának új csapatot, sportágat váltott a Tottenham korábbi játékosa

Száznyolcvan fokos fordulatot vett Étienne Capoue karrierje, aki nyáron ingyen igazolható játékosként kutatott új csapat után, azonban nem járt sikerrel. A 36 esztendős középpályás az előző szezonban még a Villarrealt erősítette, de nem akadt kérője, így úgy döntött, kosarasnak áll. Persze, nem a legmagasabb szinten, hiszen olyan pályafutásra, mint amilyen labdarúgóként elért, már nem lenne esélye, de a spanyol harmadosztályban szereplő CB Jovens L’Eliana együtteséhez csatlakozott.

Capoue már edzett is a csapattal és játszott az előző felkészülési mérkőzésen is. Erre eddig volt lehetősége, azonban arra, hogy profiként is bemutatkozzon szüksége lesz egy szerződésre, ami még nem született meg és lehet, nem is fog. Könnyen elképzelhető, hogy sokkal inkább csak a mozgás szeretetéről és a fittség megtartásáról, valamint egy kis szórakozásról van szó a 36 éves labdarúgó esetében, amíg nem talál magának új csapatot.

A korábban Tottenhamben, Watfordban és a Villarrealben is megfordult futballista hétszeres francia válogatottnak is mondhatja magát.