Mit nézzünk a TV-ben szombaton?

Augusztus 24-én ismét meccsdömping a képernyőkön. Az NB1 mellett a topligák közül négyből is választhatunk kedvünkre való mérkőzést és a Német másodosztályt is szemügyre vehetjük.

Augusztus 24., szombat:

NB I, 5. FORDULÓ:

Az NB1 csonka fordulójában az egyetlen szombati mérkőzésen a Kecskemét diósgyőri vendégjátékát figyelhetjük. Mindkét együttes győzelemmel hangolt az 5. fordulóra, így izgalmas találkozóra van kilátás.

16.45: Diósgyőri VTK–Kecskemét TE (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE. 2. FORDULÓ:

A már megszokott módon négy mérkőzést is élőben nézhetünk a Premier League szombati játéknapjáról. A bulit két hárompontos együttes, a Brighton és a MU nyitja. Képernyőn a címvédő City a feljutó Ipswich ellen. Az első fordulóban sima vereséget szenvedő Everton a helyzeteivel nem túl jól sáfárkodó, Dominic Solankét nélkülöző Tottenham otthonába látogat. Az Arsenal visszavágna az előző szezon oda-visszájáért az Aston Villának.

13.30: Brighton & Hove Albion–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Manchester City–Ipswich Town (Tv: Spíler1)

16.00: Tottenham Hotspur–Everton (Tv: Match4)

18.30: Aston Villa–Arsenal (Tv: Spíler1)

NÉMET BUNDESLIGA, 1. FORDULÓ:

Pénteken a Leverkusen ott folytatta, ahol az előző kiírásban abbahagyta. A gyógyszergyáriak Florian Wirtz ráadásban szerzett góljával mindhárom pontot elvitték Mönchengladbachból. A Bundesliga első fordulójában az ezüstérmes Stuttgart Sallai Rolandékhoz utazik a baden-württembergi rangadóra, az „esti meccsen” pedig a BL-döntős Borussia Dortmundot figyelhetjük a Frankfurt ellen Nuri Sahin első bajnokiján.

15.30: Freiburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

18.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA, 3. FORDULÓ:

A Német másodosztályban a két egy ponttal álló, korábban az elsőosztályban is vitézkedő csapatot nézhetünk meg közelebbről. Ebéd után a Hertha fogadja a Regensburgot, a vacsorát követően pedig a Köln látja vendégül az utolsó Braunschweiget.

13.00: Hertha BSC–Regensburg (Tv: Arena4)

20.30: 1. FC Köln–Braunschweig (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A, 2. FORDULÓ

Olaszországban az első fordulóban rengeteg döntetlen született. Így járt a Milan és az Inter is. Előbbi örülhetett hazai pályán az egy pontnak a Torino elle, utóbbi viszont inkább bosszankodott a Genoa ellen. A Rossoneri Balogh Botond Parmájához utazik, a címvédő pedig a nem túl bíztató játékkal négygólos zakóba beleszaladó Leccét fogadja.

18.30: Parma–Milan (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Lecce (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA, 2. FORDULÓ

A La Ligában is a második forduló kezdődött a hétvégén. A pénteki gólgazdag meccsek után a szombat is reményeink szerint így folytatódik. A napot az Osasuna nyitja a Real Madriddal ikszelő Mallorcával. Este héttől jön a Nico Williams-derbi, Hansi Flickék folytatnák a tökéletes kezdést, a Bilbao pedig javítana a Getafe elleni remi után. 21.30-tól két mérkőzést is láthatunk. A kisebb meglepetésre az Anoetában nyerni tudó Rayo Madridban gyűjtené be az újabb három pontot, az Espanyol – Real Sociedad meccsen pedig két, az első fordulóban vesztesen levonuló gárda csap össze.

17.00: Osasuna–Mallorca (Tv: Spíler2)

19.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.30: Espanyol–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.30: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler1)