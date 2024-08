Kiesett az NBI-ből, most spanyol BL-csapat szerződtette

A spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő Girona leigazolta Bojan Miovskit, aki 2020 és 2022 között az MTK Budapestet erősítette.

Az észak-macedón támadó az előző két idényt a skót Aberdeennél töltötte. A legutóbbi szezonban 53 mérkőzésen 26-szor volt eredményes, sajtóinformációk szerint a spanyol klub nyolcmillió euró körüli összegért vásárolta meg.

🔴⚪️ Official, confirmed. Bojan Miovski joins Girona on permanent move from Aberdeen and contract valid until June 2028.

£6.8m fee, record sale for Aberdeen. pic.twitter.com/6wBbWMUgya

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024