Mindössze hat százalék esély volt az Európa-bajnokság védésére!

Mert Günok az utolsó percben 2-1-es vezetésnél óriási védést mutatott be az osztrákok elleni nyolcaddöntőben.

Törökország drámai körülmények között győzte le Ausztriát Lipcsében a németországi Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében.

A törökök Demiral duplájával 2-0-ra is vezettek, majd Gregoritsch szépített egy szöglet után.

A mérkőzés végéig rohamozó osztrák csapat előtt a 95. percben újabb lehetőség adódott, a hosszún érkező Baumgartner fejesét Mert Günok földöntúli bravúrral tolta szögletre. Íme!

Soares Dias játékvezető a sarokrúgás után lefújta a mérkőzést, így Törökország jutott a legjobb nyolc közé.

A jól ismert X fiók, a The xG Philosophy természetesen azonnal megvizsgálta Baumgartner helyzetét, a program szerint a fejes 0.94 xGOT-tal bírt – ami a kapura tartó lövések várható gól mutatóját méri – azaz 94% esélye volt a bólintásnak a gólra.

Austria’s last minute header was worth 0.94(xGOT).

In other words, a goalkeeper would only be expected to save the effort 6% of the time. pic.twitter.com/9DL3nLTIYQ

— The xG Philosophy (@xGPhilosophy) July 2, 2024