Minden jel szerint távozni fog a Bundesliga címvédőjének gólvágója

Victor Boniface kihagyta a Bayer Leverkusen legutóbbi edzését, küszöbön a távozása.

Fabrizio Romano értesülései szerint az Al Nassr delegációja hétfő óta Németországban tartózkodik és tárgyalásokat folytat a 24 éves nigériai támadóval és a Bayer Leverkusennel.

Boniface 2023-ban igazolt a Leverkusen csapatához, amellyel tavaly megnyerte a Bundesligát és a Német Kupát, az Európa-ligában pedig egészen a döntőig menetelt. Harminchárom bajnoki mérkőzésen huszonkét gólt szerzett.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025