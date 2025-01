Minden idők legdrágább igazolása csapatot keres

Az egykori Leeds United-csatár, akit a „futball történetének legdrágább igazolásaként” tartanak számon a játékperc költség alapján, jelenleg szabadúszó, öt évvel azután, hogy távozott az Elland Roadról.

2023 áprilisában a Leeds Unitedot arra kötelezték, hogy 24,5 millió font kártérítést fizessen Jean-Kevin Augustin számára, miután megállapították, hogy megszegték a szerződését.

Augustin 2020 januárjában csatlakozott a másodosztályú Leedshez az RB Leipzigtől egy szezon végéig szóló kölcsönszerződés keretében. A kontraktus tartalmazott egy 18 millió fontos kötelező vásárlási opciót abban az esetben, ha a klub feljut a Premier League-be.

A Leeds végül 2020. július 17-én kivívta a Premier League-be való feljutást, ám a klub vitatta az átigazolási díj kifizetését, arra hivatkozva, hogy Augustin kölcsönszerződése június 30-án lejárt. Néhány hónappal később az RB Leipzig hivatalos panaszt nyújtott be a FIFA-hoz a sikertelen átigazolás miatt.

2022 decemberében a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a Leeds fellebbezését. A klub végül peren kívül 15,5 millió fontban állapodott meg Leipziggel. Bár az ügyet „békés megállapodással” lezártnak tekintették, a Leeds United „meglepett és csalódott” volt az ítélet miatt.

Néhány hónappal később azonban Jean-Kevin Augustin maga is pert indított a Leeds ellen. Ezt a FIFA Vitarendezési Kamarája részben jogosnak ítélt meg. A Leedset 24,5 millió font megfizetésére kötelezték, amely az őt illető ötéves szerződés teljes bérét tartalmazta (heti 93 000 font), valamint egy körülbelül 2,5 millió fontos aláírási bónuszt – számolt be róla a Daily Mail.

The story of one of the worst transfers in the history of football…

Jean-Kevin Augustin to Leeds United.

👉 Joined on loan with an obligation to buy for £18 million from RB Leipzig

👉 Played just 48 minutes

👉 Leeds tried to cancel the transfer and so he didn’t join… pic.twitter.com/yRa6b0og2R

— Second Tier podcast (@secondtierpod) June 25, 2024