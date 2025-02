Minden, amit az F1 jubileumi szezonnyitó eseményéről tudni kell

Az O2 Arénából, Londonból élőben közvetített rendezvényen minden F1-es csapat bemutatja a 2025-ös szezonra szánt autófestését, emellett pedig zenei előadások és sztárvendégek szórakoztatják majd a nézőket.

A nap 12:00-kor kezdődik az F1-es csapatok sajtótájékoztatóival, ahol a versenyzők és csapatfőnökök is megszólalnak. A legtöbb istálló először áll a média elé a 2024-es szezon vége óta. Két kivétel van: a McLaren már múlt csütörtökön Silverstone-ban megtartotta a saját eseményét, míg a Ferrari Maranellóban mutatja be autóját másnap.

A sajtótájékoztatók után 18:30-tól indul a vörös szőnyeges felvonulás, amely 20:30-ig tart. Maga a főesemény 21:00-kor kezdődik, ekkor indul az élő közvetítés is.

Minden csapatnak hét perc áll rendelkezésére az autója bemutatására, így a teljes prezentáció körülbelül 70 percet vesz igénybe.

Covers off soon…

Which one can’t you wait to see? 👀#F175LIVE pic.twitter.com/mzkJWcWXCe

— Formula 1 (@F1) February 18, 2025