„Mind hazudnak” – kiakadt a Barca sztárja

Marc-André ter Stegen a közösségi médiában reagált azokra a pletykákra, miszerint egy harmadik fél miatt ért véget házassága.

„Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tisztelettel bánjunk egymással, ahogyan azt mindig is tettük” – mondta a hálóőr, majd hangsúlyozta, hogy mindkettejük számára közös gyermekük, Ben érdekei a legfontosabbak.

Hamar megjelentek olyan hangok, akik tudni vélték, hogy Daniela félre lépett.

Juliana Canet a Catalunya Rádióban azt állította, hogy Ter Stegen és felesége már két hónapja külön élnek.

Elmondása szerint a férfi Grand Hyatt Barcelona ötcsillagos szállodájában lakott, miután állítólag rájött, hogy felesége megcsalta.

Canet azt is hozzátette, hogy Ter Stegen a tavaly nyáron vásárolt közös házuk felújítására hivatkozott magyarázatként, hogy miért költözött hotelbe.

A sérüléséből lábadozó német azonban határozottan cáfolta a rádióban elhangzottakat, és rágalmazással, valamint álhírek terjesztésével vádolta az adót. Egyértelműen visszautasította a pletykákat, miszerint neje hűtlen lett volna hozzá.

Dear all,

I am shocked and disappointed of the poor management and lack of Leadership and Control at Catalunya Radio & 3Cat Group – distributing false news and violating personal rights.

Journalists Juliana Canet, Roger Carandell and Marta Montaner are liars that have…

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) March 10, 2025