Elképesztő felvételek – a hurrikán a baseballcsapat stadionját is megrongálta

A Floridában pusztító Milton hurrikán megrongálta a Tampa Bay Rays baseballcsapat stadionjának, a Tropicana Fieldnek a kupolás tetejét, leszakítva annak egyes részeit.

Footage of the damage to the Tampa Bay Rays’ Tropicana Field after Hurricane Milton descended upon Florida.

Az 1990-ben több mint 130 millió dollárból megépülő arénát ért természeti csapásról a gárda egy korábbi játékosa, az aréna közelében lakó Dave Moore számolt be az X közösségi oldalon.

A hurrikán támadása idején a Tropicana Field a mentők és a katasztrófavédelem helyi alakulatának bázisaként szolgált, és sok embernek kínált fedezéket, de szerencsére személyi sérülés nem történt.

Az ESPN sportcsatorna jelentése szerint a bent tartózkodó emberek nincsenek veszélyben.

A Tropicana Field az egyik legkisebb stadion az MLB-bajnokságban, ahol az idei szurkolói rekordot valamivel több mint 48 ezer néző jelentette.

Here’s some drone video we shot giving you a look at the extensive damage to the roof and the inside of Tropicana Field, the home of @RaysBaseball. pic.twitter.com/WLL1uD8PHh

— Ryan Bass (@Ry_Bass) October 10, 2024