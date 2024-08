Millimétereken múlott, de zsinórban nyolcadszor olimpiai bajnok az USA női csapata

Az Egyesült Államok sorozatban a nyolcadik olimpiai aranyérmét nyerte meg a párizsi játékok női kosárlabdatornáján.

Az immár 61 ötkarikás mérkőzés óta veretlen amerikaiak a vasárnapi döntőben hatalmas csatában, egyetlen ponttal verték a tavalyi Európa-bajnokság bronzmeccsén a magyarokat legyőző házigazdákat.

A győztes együttesben a 42 esztendős Diana Taurasi – aki a fináléban egy másodpercet sem játszott – lett a kosártörténelem első hatszoros olimpiai bajnoka. Az amerikaiak rekordot döntöttek sorozatban nyolcadik aranyukkal, ötkarikás csapatsportokban hét diadalra eddig – rajtuk kívül – csak az amerikai férfi kosárcsapat volt képes 1936 és 1968 között. Az Egyesült Államok női csapatának olimpiai összmérlege 78 győzelem és 3 vereség.

