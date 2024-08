Djokovic beteljesíti az álmát vagy Alcaraz ismét ki fog rajta?

Novak Djokovic és Carlos Alcaraz a vasárnapi döntőben fog összecsapni az olimpiai aranyéremért.

A várva várt finálét legkorábban vasárnap 14:00 órakor fogják elkezdeni.

Djokovic a 2008-as pekingi olimpián bronzérmet nyert. Az idei párizsi olimpiáig ez volt a legjobb eredménye, amit most biztosan túlszárnyal.

Carlos Alcaraz & Novak Djokovic will face each other in the final of the Olympics.

Rematch of the Wimbledon final.

Carlos is on a 12 match win streak & just won Roland Garros & Wimbledon.

Novak has won 10 of his last 11 matches, losing to Carlos in the Wimbledon final.… pic.twitter.com/gorA0K8Kxp

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 2, 2024