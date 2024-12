Miért osztottak szigorúbb büntetéseket az F1-es szezonzárón?

Kiderült, hogy miért osztottak szigorúbb büntetéseket a megszokottnál az Abu-Dzabi Nagydíjon.

Véget ért a 2024-es F1-es szezon a Yas Marina Circuit versenypályán rendezett futammal.

Az első körben Max Verstappen és Oscar Piastri ütközött, miután a Red Bull világbajnoka a belső íven próbált előzni az első kanyarban. Ennek következtében Verstappen autója összeütközött a McLarennel, Piastrit pedig jelentősen visszavetette az incidens.

A sportfelügyelők vizsgálata után Verstappent 10 másodperces büntetéssel sújtották.

A Stake F1 Team versenyzője, Valtteri Bottas hasonló büntetést kapott, miután ütközött Verstappen csapattársával, Sergio Pérezzel.

Piastri is megkapta a maga 10 másodperces büntetését, mert nekiütközött a Williams pilótájának, Franco Colapintónak.

Martin Brundle a Sky Sports F1-en elmagyarázta, miért osztanak szigorúbb büntetéseket a Nagydíjon: „Jött egy értesítés – a versenyzők kérték, hogy szigorúbb büntetéseket szabjanak ki az ütközésekért, ezért van most több 10 másodperces büntetés.”

„Sokat beszéltünk már arról, hogy az 5 másodperces büntetéseket könnyebben ki lehet egyenlíteni. Most már valószínűbb, hogy 10 másodperces büntetéseket adnak.”

Brundle bírálta Verstappent is az első körös ütközésért, amely jelentős hatással lehet az F1 konstruktőri bajnokságának küzdelmére.

Max Verstappen will not face consequences for his heated radio message at Formula 1’s Abu Dhabi season finale in which he called the FIA race stewards “stupid idiots” for handing him a penalty⬇️https://t.co/rTEARgRd2v

— Autosport (@autosport) December 10, 2024