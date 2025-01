Miért nem vezethetnek Range Rovert a Liverpool fiatal sztárjai? A válasz zseniális!

Az angol klub ötlete forradalmasíthatja a tehetséggondozást, a fiatalok földön tartását.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban listavezető Liverpool különleges megközelítést alkalmaz, hogy megóvja akadémiájának tehetségeit a hirtelen jött siker veszélyeitől. A klub ifjú csillagai, köztük a rendkívül tehetséges támadó, Keyrol Figueroa, aki egy naptári évben 90 gólt szerzett, úgynevezett „autóklauzulát” írnak alá, amely szabályozza, milyen autót vezethetnek az edzésekre – írja a SPORTbible.

A Liverpool akadémia igazgatója, Alex Inglethorpe, korábban részletesen beszélt a szabályozásról. A fiatal játékosok nem hajthatnak be a Melwood edzőközpont területére feltűnő, drága autókkal, például Range Roverrel.

„Nem akarjuk, hogy valaki túl nagy, túl feltűnő, túl hivalkodó autóval érkezzen” – magyarázta Inglethorpe. „Ez nemcsak az edzőknek és a stábnak tűnhet fel, hanem a csapat tapasztalt játékosainak is. Például James Milner, Jordan Henderson vagy Andy Robertson első autóiban mindig volt egyfajta alázat, és ezt példaként mutatjuk a fiataloknak.”

[📰] NEW: At Liverpool’s academy a ‘car clause’ has been introduced limiting engine sizes to 1.3 litres, a warning of the dangers of too much, too soon.

[@TeleFootball] pic.twitter.com/oN98uNOd35

— Anfield Sector (@AnfieldSector) February 23, 2024