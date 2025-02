„Micsoda utazás volt!” – bejelentette visszavonulását Marcelo

A futballtörténelem egyik legsikeresebb védője volt. 36 évesen úgy döntött, ideje szögre akasztani a stoplist.

A Real Madrid legendája, Marcelo, 36 évesen bejelentette visszavonulását a profi labdarúgástól. A brazil balhátvéd 656 klubmérkőzésen lépett pályára karrierje során, és a sportág egyik legnagyobb sikereket elérő játékosaként vonul vissza.

Marcelo 2007-ben, 18 évesen csatlakozott a Real Madridhoz a brazil Fluminensétől, és az elkövetkező 16 szezonban a klub egyik ikonikus alakjává vált. A Santiago Bernabéuban eltöltött évei alatt 25 trófeát nyert, köztük öt Bajnokok Ligája- és hat La Liga-címet.

A visszavonulását bejelentő videójában így fogalmazott:

„18 évesen a Real Madrid kopogtatott az ajtómon, és megérkeztem ide. Most pedig büszkén mondhatom, hogy igaz madridi lettem. 16 szezon, 25 trófea, öt Bajnokok Ligája, csapatkapitányi szerep, és számtalan varázslatos este a Bernabéuban. Micsoda utazás!”

Marcelo 2021-ben lett a klubkapitány, ezzel ő lett az első nem spanyol játékos, aki 117 év után megkapta ezt a tisztséget. Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke megható szavakkal búcsúzott tőle:

„Marcelo minden idők egyik legnagyszerűbb balhátvédje, nemcsak a Real Madridban, hanem a világ futballjában is. Az egyik legnagyobb legendánk, és a Real Madrid mindig az otthona marad.”

Marcelo 2022-ben hagyta el a Madridot, majd az Olimpiakoszhoz igazolt, de mindössze öt hónap után szerződést bontott. Ezt követően visszatért nevelőklubjához, a Fluminenséhez, ahol két idényt töltött, mielőtt 2023 novemberében, egy edzőjével való nyilvános összetűzés után közös megegyezéssel távozott.

A 36 éves Marcelo nem tervezi, hogy végleg elhagyja a labdarúgás világát:

„A játékoskarrierem itt véget ér, de még rengeteget tudok adni a futballnak. Köszönök mindent!”

🚨🇧🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Marcelo (36) has RETIRED from football! 👋

721 appearances, 58 goals, 117 assists and 31 trophies won for club & country.

One of the most talented full-backs ever. ✨ pic.twitter.com/rqdVpWwmYu

