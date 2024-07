Micsoda sztori: Varane a Comoba igazolt, Fabregas lesz az edzője!

A Serie A újonca pedig a továbbiakban is szeretne rendesen beerősíteni.

A következő szezontól már a Serie A-ban szereplő Como 2003 után jutott fel ismét az élvonalba. Nemrégiben pedig kinevezték a csapat vezetőedzőjének az idáig az U19-esekkel és segédezőként is dolgozó Cesc Fabregast. Aki nem mellesleg itt fejezte be profi pályafutását.

A világbajnok ex-labdarúgó már a feljutás után is különleges ajándékkal kedveskedett a focistáinak. Az idény előtt pedig megálmodta, hogy az újonc együttes ellenére olyan keretet rak össze, mintha csak egy videojátékban lenne.

A Como kapásból leigazolta a Manchester Unitedtől távozó Raphael Varane-t, aki angliai kalandja előtt a Real Madridot erősítette. A 31 esztendős védő kétéves szerződést ír alá, amely 2026 júniusáig szól, majd további egy év hosszabbítási opcióval 2027-ig is eltarthat.

🚨🔵 Raphael Varane to Como, here we go! Documents ready and set to be signed.

Former Real Madrid and Man United CB will play in Serie A under Cesc Fabregas as manager.

Understand Varane will sign two year deal until June 2026 + option until 2027.

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/ulfJ2pIuXS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024