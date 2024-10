Michael Schumacher több mint 10 év után először mutatkozott a nyilvánosság előtt

A legendás Forma-1-es versenyző, Michael Schumacher a legfrissebb hírek szerint több mint egy évtizeddel a tragikus síbalesete után először mutatkozott a nyilvánosság előtt.

Schumacher kétségtelenül minden idők egyik, ha nem a legnagyobb Formula-1-es versenyzője, hiszen máig rekordot jelentő hét Formula-1-es világbajnoki címet nyert illusztris pályafutása során.

A baleset óta Schumachert családja messze távol tartotta a legendát a reflektorfénytől, most azonban a hírek szerint tizenegy év után először látták a nyilvánosság előtt.

A Mirror szerint az 55 éves versenyzőt múlt szombaton látták lánya, Gina-Maria és újdonsült férje, Iain Bethke esküvőjén.

A 27 éves lány a család mallorcai villájában házasodott össze párjával, és Schumacher iránti tiszteletből csak válogatott vendégek vehettek részt rajta.

Michael Schumacher was reportedly in attendance at his daughter Gina-Maria's wedding last weekend, marking an extremely rare public sighting of the #F1 legend who continues to recover from life-changing injuries suffered in his 2013 skiing accident

