Mezszponzori bevételek a Premier League-ben

Minden évben új design, sok helyütt új szponzori logókkal – de vajon melyik PL-klub kaszálja a legtöbbet a mezszponzoroktól?

A Premier League klubjai embertelen költségekkel működnek. Ezeket természetesen televíziós jogdíjakból, jegy-, és mezértékesítésből, illetőleg szponzori megállapodásokból szerzett bevételekkel igyekeznek fedezni a klubtulajdonosok.

Az új szezon új mezein rendre találunk régi, no és persze új partneri logókat – most a The Sun gyűjtése alapján fényt derítünk rá, hogy a klubok mennyi pénzt kapnak a mezszponzoraiktól.

Lévén az egyik legexklúzívabb reklámfelület maga a mez, a klubok és a hirdetők is igyekeznek maximalizálni a lehetőségeiket. A mellkason szereplő feliraton túl immáron a ujjon elhelyezett logó is komoly bevételt érhet, arról nem is beszélve, hogy a sportszergyártók is mélyen a zsebükbe nyúlnak, hogy a sztárklubok az ő mezeiket viseljék.

A 2024/25-ös idényben a Manchester United meze éri a legtöbbet, hiszen 170 millió fontos bevételt biztosít a klubnak. Az Adidas 90, a fő mezszponzor 60, az ujjrész logója pedig 20 millió fontot tesz hozzá a Vörös Ördögök költségvetéséhez.

A másik manchesteri sztárgárda, a City 150 millió fonttal gazdagodik ilyen típusú szponzorai révén, míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokán Szoboszlai Dominik munkáltatója, a Liverpool áll, 137 millió fonttal.

Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a liga egyetlen csapata, amelynek nincs a mez mellkasi részén szereplő támogatója, az a Chelsea. Ahogy azt is látni kell, hogy az első 8 helyen – de különösen az első 7 helyen – szereplő klub fényévekre jár a mezőny többi tagjától.