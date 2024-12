„Messze vagyunk ettől” – nyilatkozta Szalah az új liverpooli szerződéséről

Nem szolgált pozitív hírekkel az egyiptomi támadó a Liverpool fanatikusai számára.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a Liverpool folytatva jó sorozatát magabiztos, 5-0-ás diadallal zárta a naptári évet a West Ham otthonában.

Az újabb győzelemből Mohamed Szalah egy góllal és két gólpasszal vette ki a részét. Az egyiptomi támadó megállíthatatlannak bizonyul a szezon során, a Vörösök fanatikusai mégsem lehetnek felhőtlenül boldogok vele kapcsolatban. Szalah ugyanis egyelőre nem írt alá új megállapodást a Mersey-parti klubbal, így január 1-től szabadon tárgyalhat más együttesekkel is.

„Messze vagyunk ettől.” – felelte Szalah a Sky Sportsnak, miután a szerződéshosszabbításról kérdezték a West Ham legyőzését követően.

– tette hozzá a 32 esztendős támadó.

Szalah azon három kulcsjátékos egyike, akiknek a szerződése a nyáron lejár a Liverpoolnál. 2025. január 1-től, szerdától kezdve szabadon tárgyalhat külföldi klubokkal. Mellette Trent Alexander-Arnold és Virgil Van Dijk jövője is kérdéses az Anfield Roadon.

🚨 Mo Salah when asked if there are good news on his contract talks with Liverpool: “We are far away from that”.

“I don’t wanna put stuff in the media and people talk about it”. pic.twitter.com/zhNU1sBker

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2024