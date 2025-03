Messi egy meglepő kapus teljesítményét nevezte a legjobbnak

A futballtörténelem egyik legnagyobb játékosának tartott argentin klasszis elárulta, hogy szerinte ki nyújtotta az általa valaha látott legjobb kapusteljesítményt.

A 37 éves Messi eddig 752 gólt szerzett 928 mérkőzésen a pályafutása során. Olyan csapatok színeiben játszott, mint a Barcelona, a Paris Saint-Germain és az Inter Miami.

A válogatottban is elképesztő számokat produkált: 213 mérkőzésen 128 gólt szerzett Argentína színeiben.

A nyolcszoros aranylabdás a pályafutása során a világ legjobb kapusai ellen játszott. Többek között Iker Casillas, Gianluigi Buffon és Alisson Becker és Manuel Neuer is az ellenfelei között voltak.

A korábbi Celtic-kapus, Fraser Forster lenyűgözte Messit a skót csapat legendás 2-1-es győzelme során a Barcelona ellen még 2012-ben.

A Daily Star szerint Messi így nyilatkozott: „Fraser Forster teljesítményéről még sokáig beszéltünk. Volt egy meccs Skóciában, ahol nem is tűnt embernek – ez volt a legjobb kapusteljesítmény, amit valaha láttam.”

Hozzátette: „Amikor Victor Valdés bejelentette, hogy távozik, még arról is beszéltünk, hogy Forster csatlakozhat hozzánk. Biztos voltam benne, hogy végül az Arsenalnál, a Chelsea-nél vagy a Manchester Unitednél köt ki.”

