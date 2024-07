Mennyit hajlandó fizetni a Spurs Gallagherért?

Már csak a vételáron múlik, hogy az angol válogatott játékosa elköltözik-e London egyik feléből a másikba.

Conor Gallagher esetében továbbra is fennáll a klubváltás lehetősége, annál is inkább, mert a Chelsea folytatja a nyári bevásárlást, így a Premier League pénzügyi fair play szabálya miatt most már el is kellene adnia, különben „szorítani fog az a bizonyos cipő”.

Mivel a klub még mindig nem ajánlott fel új szerződést a játékosnak, így érthető, hogy arról pletykálnak, hogy meg szeretnének válni tőle.

A Tottenham pedig azon klubok közé tartozik, amelyek leginkább érdeklődnek a középpályás szerződtetése iránt. Mivel a Spurs ausztrál trénere szeretné megerősíteni ezt az alakzatot is a csapatában.

Az üzlet persze az anyagiakon múlik majd és elsősorban azon, hogy mit kérnek és mit ajánlanak a felek.

A Spurs 40 millió fontra értékeli az angol válogatott játékost. Télen még csak 35 millió fontot adtak volna érte, de sokak szerint az előző szezon utolsó hónapjaiban mutatott játéka alaposan felértékelte.

Ez nagyjából megegyezik az irányadó transfermarkt portál becslésével is.

Jelen pillanatban pedig a Spurs ajánlata a legkecsegtetőbb, hiszen a múlt hónapban az Atletico Madrid fele ennyit lett volna hajlandó fizetni Gallagher játékjogáért, amit a Chelsea azonnal elutasított. Az Aston Villa pedig úgy döntött, hogy hiába a Bajnokok Ligája indulás, nekik nincs ennyi pénzük, így kiszálltak a középpályásért folytatott versenyből.