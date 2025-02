Menesztették Dárdai utódját a Herthánál

A feljutásra már mostanra minden esély elszállt.

A német másodosztályban szereplő Hertha BSC labdarúgócsapatának elöljárói menesztették Cristian Fiél vezetőedzőt, aki Dárdai Páltól vette át a berlini együttest. A 44 éves szakember a nyáron érkezett a magyar válogatott Dárdai Márton és Dárdai Pál fővárosi csapatához, de nem sikerült az elvárásoknak megfelelnie. A Hertha a legutóbbi négy bajnoki mérkőzését elveszítette, a feljutásra nincs esélye, sőt, jelenleg a kiesés elöl kell menekülnie. Előnye mindössze öt pont a már osztályozós, 16. helyezett Münsterrel szemben.

„A futballban néha nehéz döntéseket kell hozni és én tiszteletben tartom a klub döntését” – idézte a Hertha közleménye Fiélt.

Helyi sajtóhírek szerint utódja Stefan Leitl lehet, aki legutóbb a Hannovernél dolgozott.

🚨⏳Hertha BSC and Hannover 96 are in the final stages of Stefan Leitl’s move to Berlin.

His contract is being terminated, with only a few last details to be finalized. However, there are no obstacles.

Leitl is expected to be officially introduced as Hertha BSC’s new head coach… pic.twitter.com/pPg6Lk5Sd5

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 16, 2025