Menesztették a Liverpool edzőjét

2021 óta irányította a csapatot, pályafutása során már másodszor.

Az angol női élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool Women menesztette vezetőedzőjét, Matt Beardet, miután a csapat jelenleg a hetedik helyen áll a Women’s Super League-ben.

A 47 éves szakember második alkalommal irányította a klubot: első időszakában, 2013-ban és 2014-ben, bajnoki címet nyert a csapattal. Beard 2021 májusában tért vissza, amikor a Liverpool még a másodosztályban szerepelt, és két évvel később visszavezette a WSL-be.

A klub közleményében megköszönte Beard munkáját, kiemelve, hogy az egyik legfontosabb célkitűzésük, az élvonalba való visszajutás, az ő vezetésével teljesült. Ugyanakkor úgy vélik, a további fejlődés érdekében most új vezetőre van szükség.

Liverpool Football Club can confirm that Matt Beard leaves his post as manager of LFC Women with immediate effect.

Thank you for everything, Matt ❤️

