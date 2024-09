Memphis Depay váratlant húzott a pályafutását illetően

A holland támadónak nem volt csapata és úgy tűnik, hogy egy olyan klubbal egyezett meg, amire szinte senki sem számított.

Memphis Depay azután vált szabadon igazolhatóvá, hogy nem hosszabbította meg a szerződését az Atlético Madriddal.

Pályafutása során Depay játszott többek közt a Manchester Unitedben, a Barcelonában és az Olympique Lyonban is, de a 30 éves játékos most nemcsak országot, hanem kontinenst is fog váltani.

Fabrizio Romano átigazolási szakértő szerint Depay ugyanis elvi megállapodást kötött a brazil Corinthians együttesével.

Hogyha a megállapodást papírra vetik, akkor Depay kétéves szerződést ír alá a klubbal, és 2026-ig ott marad.

Jelenleg 13 meccs van hátra a brazil szezonból, a Corinthians jelenleg a 17. helyen, vagyis kieső helyen áll. A 20 csapatos brazil bajnokságban a négy utolsó hullik ugyanis ki a második vonalba.

Ezzel egyébként Depay lehet a második játékos, aki Brazíliában játszik majd. Hiszen korábban Clarence Seedorf két szezont töltött a Botafogóban.