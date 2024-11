„Megvárlak a parkolóban” – Roy Keane „megyei” stílusú vitába keveredett egy szurkolóval

A Manchester United legendája a lefújás után balhézott össze az egyik hazai fanatikussal.

Az 1-1-re végződő találkozót követően – amely Ruben Amorim debütálása is volt új csapatánál – a szakértőként tevékenykedő Roy Keane már éppen távozófélben volt, amikor a nézőtér felé vette az irányt a Portman Roadon.

Azt nem tudni, pontosan ki, vagy mi váltotta ki a gyors irányváltást, viszont a temperamentumáról híres ír tüzes vitába keveredett egy Ipswich-szurkolóval.

Vélhetően egy másik drukker kamerája rögzítette a vita végét, ahol az 53 éves szakértő a következőket mondta.

Roy Keane’s just offered an Ipswich fan out in the car park😭😭😭

“I’ll wait for you in the car park and we can discuss it!”😳 pic.twitter.com/gJsEQkU1Ow

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 24, 2024