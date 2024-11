Megvannak az új szövetségi kapitányok a birkózóknál

A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) pénteken Lőrincz Viktort választotta meg a kötöttfogású, Bánkuti Zsoltot a szabadfogású, Martin Gábort pedig a női szakág szövetségi kapitányának.

Az MBSZ elnöksége megszavazta a bíráló bizottság által benyújtott javaslatot, mely szerint Bánkuti Zsolt további négy évig vezeti majd a szabadfogású szakágat.

A kötöttfogásnál a Módos Péter szövetségi kapitány mellett dolgozó, versenyzőként többek között olimpiai ezüstérmes Lőrincz Viktor veszi át a kapitányi posztot.

A nőknél az eddigi kapitány, Makszim Molonov nem nyújtott be pályázatot, de továbbra is tagja marad az edzői stábnak, melyet Martin Gábor – aki Molonov és korábban már Ritter Árpád mellett is edzőként segítette a nők felkészülését – irányít a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig.