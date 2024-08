Megvannak az elődöntős párosítások a férfi olimpiai kosártornán – egy éremesélyes búcsúzott kedden!

Az immáron Párizsban zajló, óriási érdeklődést kiváltó férfi olimpiai kosárlabdatornán a negyeddöntőket tudták le a főszereplők kedden.

A negyeddöntős program a vb-aranyérmes németek és a Jannisz Antetokumpo vezette görög nemzeti csapat küzdelmével indult. A dél-európaiak bekezdtek, egy negyed után 10 ponttal vezettek. A kezdetben pocsékul tüzelő németek azonban már a félidő végére utolérték riválisukat (36-36). A második játékrész is a vb-címvédőről szólt, akik a Weiler-Babb, Franz és Moritz Wagner, Thiemann Bonga ötös kiváló teljesítményével magukra találva végül magabiztosan jutottak a legjobb 4 közé.

Az egész játéknap legizgalmasabb mérkőzését a szerbek és az ausztrálok vívták. A találkozó 8. percétől támadásban hibázni nem tudó, Patty Mills vezette óceániai válogatott 24 ponttal is meglépett (20-44), ám a félidő végére magára találó szerek végül lőtávolon belülre értek a fordulásig (42-54). A második játékrészben komolyat emelt védekezése színvonalán Szerbia, elöl pedig Jokic, Avramovic és Bogdanovic vezetésével ledolgozták hátrányukat. Sőt, át is vették a vezetést a negyedik negyed elején. Ellépni azonban nem tudtak, és Mills egy parádés középtávoli révén kiharcolta a hosszabbítás lehetőségét.

Ott az auszik megugrottak 3 ponttal is (87-90), hogy aztán több kosarat már ne szerezzenek. A szerb nemzeti hős Nikola Jokic lett: három szeznációs védőmegmozdulása, valamint 4 dobott pontja elődöntőt ért Szerbiának!

Nikola Jokic’s DOMINANT performance in #Paris2024 leads Serbia into the semifinals 💪

His near triple-double helped erase a 24-point deficit and secure the OT win!

🇷🇸 21 PTS | 14 REB | 8 AST | 4 STL 🇷🇸 pic.twitter.com/XpSLrFZ6vZ

— NBA (@NBA) August 6, 2024