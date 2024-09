Megvannak a klubvb-helyszínek!

Jövőre 11 amerikai város 12 stadionja ad otthont a 32 csapatosra bővített labdarúgó-klubvilágbajnokságnak.

A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint a tornára június 15. és július 13. között kerül sor, és először vesz részt rajta 32 csapat.

A döntőt a New Jersey állambeli Metlife Stadionban rendezik.

🚨🌎 FIFA has confirmed the 12 stadiums in the United States that will stage matches at the new Clubs’ World Cup.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2024