Megvan Pochettino új állomáshelye!

A PSG, a Chelsea és a Tottenham korábbi vezetőedzője, Mauricio Pochettino lesz az Egyesült Államok labdarúgó-válogatottjának kapitánya.

A The Athletic számolt be elsőként a hírről, amely szerint az Egyesült Államok labdarúgó-szövetsége napokon belül bejelentheti Mauricio Pochettino kapitányi kinevezését.

Mauricio Pochettino has agreed to become the next head coach of the USMNT.

More from @David_Ornstein ⤵️

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 15, 2024