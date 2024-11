Megvan, mikor térne vissza az olimpiai bajnok síző, Lindsey Vonn

A negyvenéves, kétszeres világbajnok amerikai sportoló a múlt héten jelentette be, hogy hat évvel az eddigi utolsó ötkarikás szereplése és öttel a visszavonulása után újfent csatlakozik az Egyesült Államok csapatához.

December végén, Sankt Moritzban versenyezne hosszú kihagyás után ismét Lindsey Vonn olimpiai bajnok és négyszeres összetett világkupa-győztes alpesi síző. A negyvenéves, kétszeres világbajnok amerikai sportoló a múlt héten jelentette be, hogy hat évvel az eddigi utolsó ötkarikás szereplése és öttel a visszavonulása után újfent csatlakozik az Egyesült Államok csapatához.

Az amerikai szövetség a héten kérte a svájci vk-viadal szervezőit, hogy biztosítsanak szabadkártyát Vonn-nak a december 21-i és 22-i két szuperóriás-műlesiklásra. A nemzetközi szövetség (FIS) megerősítette a SID német hírügynökségnek az amerikaiak kezdeményezését.

Lindsey Vonn is back on the slopes. 😤

(📷 @lindseyvonn) pic.twitter.com/iqpsNTXwwl

— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) November 19, 2024