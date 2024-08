Megvan Mbappé utódja

A Paris Saint-Germain együttese mindenben megállapodott a Rennes-ben futballozó Desiré Douéval.

Fabrizio Romano jelentése alapján megszületett a döntés, és a 19 éves francia játékos a fővárosba teszi át székhelyét. Doué ahogy véget ért a gallok szereplése az olimpiai labdarúgótornán, rögtön választott a Bayern és a PSG között.

🚨🔴🔵 BREAKING: Désiré Doué has decided to join Paris Saint-Germain!

After being 100% focused on Olympics, he has made his decision: it’s PSG.

Nasser Al Khelaifi, Luis Campos, Luis Enrique all involved for PSG.

Final details to be clarified soon then… here we go! pic.twitter.com/jM3BJLte3N

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024