Megvan, hogy ki válthatja Mottát a Juventus kispadjának élén

A Tuttosport szerint Roberto Mancini az egyik fő jelölt Thiago Motta helyére a Juventusnál, karizmája, szakmai múltja és az öltöző kezelési képessége miatt.

A korábbi olasz szövetségi kapitány felmerült mint potenciális jelölt Motta szezon végi távozása esetére a Juventus kispadjának élére.

A volt középpályás helyzete egyre bizonytalanabb az Allianz Stadionban, különösen azután, hogy a Bianconeri 4-0-s vereséget szenvedett az Atalantától, így csupán egy ponttal előzi meg az ötödik helyezett Laziót.

