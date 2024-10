Megvan a szezon első kirúgott főedzője az NFL-ben

Az Aaron Rodgersszel való nem túl felhőtlen viszonya is meghúzódhat a háttérben.

Némileg meglepetésre, de az észak-amerikai amerikaifutball-ligában szereplő New York Jets menesztette Robert Saleh-t. A 45 esztendős szakember 2021 óta irányította a csapatot, ő az első kirúgott főedző az NFL 2024-es szezonjában. A libanoni-amerikai származású szakemberrel 2-3-as mérleggel áll idén a Jets, a hétvégén az első londoni meccsen 23-17-re kikaptak a Minnesota Vikingstól, pedig az utolsó drive-ban esélyük volt megnyerni a találkozót. Az ideiglenes főedző az eddigi védőkoordinátor Jeff Ulbrich lesz.

Robert Saleh becomes the latest coach fired after a loss in London. He finishes 20-36 in parts of three seasons, including 2-3 in 2024. https://t.co/txsqPNroxj

— Tom Pelissero (@TomPelissero) October 8, 2024