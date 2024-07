Megvan a párizsi olimpia első világcsúcsa

Megszületett a párizsi olimpia első világcsúcsa, amelyet a dél-koreai Lim Szihjon ért el a női íjászok csütörtöki rangsoroló versenyében.

A 21 esztendős íjász 694 pontra javította honfitársa, Kang Csejung öt évvel ezelőtti világrekordját (692), valamint 14 ponttal felülmúlta a szintén dél-koreai An Szan olimpiai csúcsát (680), amely három éve Tokióban született.

The first #WorldRecord of #Paris2024. 🎉

Lim Si-hyeon 🇰🇷 shoots 694 out of a possible 720 to secure a new world best. 🎯#Archery | #OMEGA | #OMEGAOfficialTimekeeper pic.twitter.com/DcyFQ2o7M9

— The Olympic Games (@Olympics) July 25, 2024