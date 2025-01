Megvan a megállapodás: a Juventus kölcsönveszi a londoniak játékosát

Az olasz klubnak gyakorlatilag muszáj volt szereznie egy védőt a hátvédsor megerősítése érdekében.

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Juventus FC és az angol Chelsea megállapodott Renato Veiga kölcsönvételéről. A portugál védő, aki középpályásként is tud játszani, a Sky Sport Italia szerint 4.5 millió euró fejében érkezik a torinóiakhoz. Vételi opciót nem tartalmaz a megállapodás. Az olasz gárda Gleison Bremer és Juan Cabal keresztszalag-szakadása miatt kénytelen volt gyorsan cselekedni és új hátvédet keresni a védősor megerősítés érdekében.

Korábban Ronald Araújo kölcsönvételéről is sokat lehetett olvasni, viszont az uruguayi bekk hosszabbított a Barcelonával és esze ágában sincs eljönni Katalóniából. Veiga hat hónappal ezelőtt, 2024 nyarán 14 millió euróért szerződött a Chelsea-hez a Baseltől. A Juventus mellett más klubok, például a Lazio és a Dortmund is érdeklődött iránta, de a 21 éves játékos végül a torinóiakat választotta.

A portugál futballista a szezon végéig erősíti az Öreg Hölgyet. Sajtóhírek szerint a végleges eladás lehetősége is felmerült, 20 millió eurót kért volna érte a Chelsea, de Veiga szeretne a londoniak kötelékében maradni.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Juventus agree deal with Chelsea to sign Renato Veiga, here we go!

Loan deal for €5m loan fee until June, no buy option clause — and then player back to Chelsea at the end of June for Clubs’ World Cup.

Veiga, expected to play as CB at Juventus. pic.twitter.com/2D9tlQyjRE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025