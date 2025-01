Megvan a madridi NFL-meccs egyik résztvevő csapata

Idén Berlin és London mellett a spanyol fővárosba is ellátogat az NFL.

Az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének első spanyolországi mérkőzésére kerül sor ősszel, a helyszín a Real Madrid futballstadionja lesz. Az NFL pénteki tájékoztatása szerint a legendás Santiago Bernabeuban – ahová jelenleg 78 ezer néző fér be – a Miami Dolphins fogadja majd az egyik ellenfelét. A meccs pontos időpontját és másik csapatot tavasszal jelentik majd be.

A Dolphins 8/9-es győzelmi mérleggel zárta az elmúlt alapszakaszt, és nem jutott be a rájátszásba. A floridaiak 2/5-re állnak az Egyesült Államokon kívüli mérkőzéseken, legutóbb 2023-ban 21-14-re kikaptak Frankfurtban a Kansas City Chiefstől. Ezen kívül egyszer Torontóban és ötször Londonban léptek pályára.

The @MiamiDolphins will be playing in Madrid in 2025! 🐬 pic.twitter.com/Md9JVBMRTE

