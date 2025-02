Megvan a DVTK új vezetőedzője

Valdas Dambrauskast nevezték ki a labdarúgó OTP Bank Ligában ötödik helyezett Diósgyőri VTK vezetőedzőjévé.

A miskolci klub múlt szerdán számolt be arról, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a szerb Vladimir Radenkoviccsal és a csapatot a következő mérkőzésen megbízottként Vincze Richárd, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója irányítja. Vele pénteken 4-0-ra kikapott a Diósgyőr az MTK Budapest otthonában.

A DVTK szerdán jelentette be, hogy „edzőként fiatal, mégis rendkívül tapasztalt, és korábbi állomáshelyein sikeres” tréner veszi át az együttes irányítását. A litván szakember „sokszoros bajnok és kupagyőztes, aki több csapatot is a nemzetközi kupák csoportkörébe vezetett”.

„Több olyan edző pályafutását követjük, akiknek a játékfelfogása, a korábbi megszerzett tapasztalatai és karrierjének állomásai alapján feltételezzük, hogy alkalmasak a diósgyőri kispadra. Amikor szükségessé vált, akkor ezt a bő listát leszűkítve a több nyelven beszélő Valdas Dambrauskas lett az egyik első jelöltünk, akinek még életkora is pont beleillik az elképzeléseinkbe” – indokolta a kinevezést a klub honlapján Horváth Csenger sportigazgató.

„Leginkább mégis az győzött meg, ahogyan beépíti a munkájába az új technológiák használatát, és a döntéshozatal előtt adatalapú elemzéseket is végez”.

A diósgyőriekhez 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá a 48 éves tréner, akinek „egyből szembetűnő volt, milyen nagy szurkolói bázis áll a csapat mögött”.

„Az már a tárgyalások során derült ki, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az előrelépéshez. Szeretnék a munkámmal olyan örökséget hagyni, amire később érdemes lesz visszaemlékezni” – jelentette ki Dambrauskas.

„A csapat hullámvölgybe került, ezért mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy a pozitív energiák felerősítésével helyreállítsam a játékosok önbizalmát, aminek a pályán is meglesz az eredménye.

Az elmúlt napokban igyekeztem megismerni a játékosokat, több korábbi mérkőzés felvételét is megnéztem. Egy hosszú távú projekt megvalósítására érkeztem Diósgyőrbe, de most az a legfontosabb, hogy minél előbb utat mutassak a játékosoknak, és közösen megvalósítsuk azt az elképzelést, ami a pályán is működőképes”.

Dambrauskas hazájában a Zalgiris Vilniust kétszer vezette bajnoki címre, a Ludogorets Razgrad élén aztán Bulgáriában is a csúcsra ért. Később a horvát Hajduk Splittel kupadiadalt aratott. A jelenlegi idényt a ciprusi Omoniánál kezdte, melyet – többek között a Fehérvárt búcsúztatva – a Konferencia-liga főtáblájára vezetett.