Megvan a Dortmund új vezetőedzője!

2026-ig szóló szerződést ír alá a klubbal.

Niko Kovac veszi át a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Borussia Dortmund irányítását. A horvát szakember az elmúlt két évben a Vfl Wolfsburg együttesét irányította, tavaly márciusban menesztették onnan. Előtte volt a Monaco és a Bayern München edzője is, de a legnagyobb sikereit a Frankfurt élén érte el, amellyel 2017-ben és 2018-ban is bejutott a Német Kupa döntőjébe, utóbbi évben pedig a Bayern ellen meg is nyerte azt.

A Dortmundot az idény elején Nuri Sahin vette át a távozó Edin Terzictől. Azonban a pocsék eredmények miatt két héttel ezelőtt kirúgták őt. Florian Plettenberg információi szerint azóta Kovac volt a favorit a poszt betöltésére, aki 2026-ig szóló szerződést ír alá a Borussiával.

