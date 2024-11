Megvan a diagnózis – az egész szezonra kidőlt a Real klasszisa

Az első vizsgálatok után megerősítették, amitől tartani lehetett. Éder Militao jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag.

A brazil bekk az Osasuna elleni mérkőzés első félidejében maradt lent, és már akkor többen az egyik legrosszabb sérülésre gondoltak.

A találkozó után rögtön jöttek a hírek, hogy Militao térdét azonnal tesztek alá vetik, hogy kiderüljön, mekkora is a baj.

🚨⚪️ BREAKING: Éder Militão’s season is over as he suffered an ACL injury with meniscus also involved. pic.twitter.com/7QfbNJihbD

