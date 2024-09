Megúszta a horrorsérülést az NFL-sztár

Jordan Love, a Green Bay Packers irányítója a Philadelphia Eagles elleni mérkőzés végén sérült meg és fájdalmas arccal sétált le a pályáról.

A São Paulo-i Corinthians Aréna gyepszőnyege közel sem hozta az elvárt szintet, rendre csúszkáltak a csapatok játékosai.

A gyengébb kezdést követően a Philadelphia végül öt ponttal megnyerte a találkozót, a legtöbben viszont a mérkőzés végén történtekről fognak beszélni.

A győzelemért támadó Green Bay Packers irányítója, Jordan Love – aki egyébként az NFL legjobban fizetett quarterbackje is – lent maradt miután a Sasok védőfalembere, Jalen Carter befogta a lábát.

Jordan Love #gopackgo

Looks like his patella dislocated laterally, the shin bone itself doesn’t seem to move but hard to tell. He was walking around after so hopefully ACL is spared.

Ankle also gets rolled in a high ankle sprain mechanism.

Hopefully he’s okay pic.twitter.com/YdgQXL340z

— Tom Christ, PT, DPT, OCS, FAAOMPT (@FantasyInjuryT) September 7, 2024